Schaeffler annonce l'acquisition de 100% des parts de la société ECO-Adapt SAS

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile et industriel mondial Schaeffler a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100% des parts de la société ECO-Adapt SAS. ECO-Adapt SAS offre des solutions innovantes de surveillance conditionnelle basée sur l'analyse de signaux électriques. L'entreprise propose en outre des systèmes d'optimisation de la consommation d'énergie.

Avec cette acquisition, la division Industrie de Schaeffler élargit sa gamme Lifetime Solutions et renforce sa position en matière de maintenance prédictive digitale. La gamme Lifetime Solutions offre une multitude de solutions et de prestations pour la maintenance industrielle pendant toute la durée de vie d'une machine : des appareils de chauffage et d'alignement aux solutions de surveillance conditionnelle, en passant par un grand choix de lubrifiants et de dispositifs de lubrification automatique correspondants.