Scandit lève 80 M$ auprès d'un groupe d'investisseurs mené par G2VP

Scandit lève 80 M$ auprès d'un groupe d'investisseurs mené par G2VP









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Scandit, la plateforme technologique de vision assistée par ordinateur mobile et de réalité augmentée, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 80 millions de dollars en série C.

Cette levée de fond a été menée par G2VP, société de capital-risque de la Silicon Valley composée d'anciens partenaires de Kleiner Perkins. Ils ont été rejoints par Atomico, GV, Kreos, NGP Capital, Salesforce Ventures et Swisscom Ventures. Scandit avait levé jusqu'à présent 43 millions de dollars.