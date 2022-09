Scalian renforce sa position de spécialiste dans le digital

(Boursier.com) — Scalian , groupe Français à dimension internationale spécialisé dans le conseil en management et le numérique, renforce son offre de services avec l'acquisition de la société HR Team, entreprise de services spécialisée dans les systèmes d'information et la transformation digitale.

Cette opération a pour objectif de renforcer les activités et expertises du groupe dans les technologies numériques en France et en Europe. Avec cette acquisition, Scalian consolidera pro forma plus de 400 ME de chiffre d'affaires et se projette au-delà de son objectif de 500 ME dès 2023.