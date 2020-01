SCALIAN acquiert la société INDIZEN en Espagne

(Boursier.com) — SCALIAN a acquis une participation majoritaire dans la société de conseil en technologies, INDIZEN, experte des technologies avancées sur le traitement et le management des données (Big Data, AI) et la transformation digitale.

Ensemble, SCALIAN et INDIZEN vont compléter et étendre leurs offres de services et leur position sur le marché espagnol, mais aussi offrir de nouvelles propositions de valeurs à leurs clients en Europe et opportunités de carrière aux équipes de consultants.

Combinée au large savoir-faire de SCALIAN dans les systèmes numériques, cette alliance permettra la mise en oeuvre de moyens et de solutions étendues dans les domaines du Big Data et de l'Intelligence Artificielle pour tous les secteurs de marché et de répondre à leurs importants enjeux de transformation digitale. INDIZEN a acquis une solide expertise dans l'ingénierie et l'analyse des données, avec plus de 200 consultants spécialisés à même de proposer des solutions complexes basées sur des algorithmes innovants et efficaces développés en interne.

SCALIAN réalise cette transaction dans le cadre de son projet de développement stratégique avec le soutien de ses actionnaires COBEPA et ANDERA, avec l'ambition d'atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2024, dont 40% hors de France. Ce plan de développement se concentre sur l'investissement et l'innovation dans ses 3 domaines d'expertise clés : les systèmes numériques, la performance des opérations et la transformation digitale, ce qui représente plus de 2600 consultants dans 7 pays.

Suite à cette opération, INDIZEN conservera sa marque, très reconnue pour ses savoir-faire, et son équipe de direction, avec à sa tête Alberto Gomez (CEO) et Enrique Mota (CTIO). Stéphane Garo (COO international de SCALIAN) et Fabrice Savalle (SVP Europe de SCALIAN) seront en charge de l'intégration afin de favoriser les meilleures synergies avec tous les environnements du Groupe.