Saur : du mouvement

(Boursier.com) — Le groupe Saur annonce qu'EQT est entré en négociation exclusive avec PGGM et DIF Capital Partners pour la cession de 50% de sa participation actuelle et indirecte au capital de Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement ("HIME"), la société holding de Saur. La transaction est soutenue par la direction de Saur et reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables.

Grâce au soutien indéfectible d'EQT, Saur est devenu un groupe international performant, présent dans 20 pays et doté d'un des plus grands portefeuilles technologiques du marché. L'ambition du groupe est claire : devenir le champion de la transition hydrique d'ici 2030 en accélérant sa croissance en France, en dynamisant son développement international et en capitalisant sur le succès de son activité eau industrielle.

Porté par la vision stratégique de son PDG Patrick Blethon et par l'engagement sans faille de ses collaborateurs, Saur a réalisé une croissance organique soutenue ces dernières années. Le groupe quia articulé sa stratégie autour de sa raison d'être, développe avec succès une stratégie de "buy & build" (15 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années) et réinvente continuellement son modèle grâce à l'innovation digitale et technologique.

Saur est pleinement tourné vers la réalisation de sa mission : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Après une profonde transformation, le Groupe se consacre pleinement à la mise en place de nouveaux modèles pour une gestion durable des services de l'eau et une préservation des ressources pour tous (consommateurs, collectivités, industriels, agriculteurs...). En accueillant de nouveaux investisseurs à son bord, Saur peut accélérer dans la réalisation de cet objectif, au service des municipalités et des industries dans le monde entier.

Afin de garantir une stabilité à long terme et une capacité supplémentaire d'investissement pour la croissance de Saur, EQT Infrastructure est entré en négociations exclusives avec PGGM et DIF Capital Partners pour vendre 50% de sa participation dans Saur. Si la transaction est validée, EQT est et demeurera un actionnaire clé de Saur pour continuer à soutenir la création de valeur dans les années à venir.

PGGM et DIF Capital Partners, respectivement l'un des plus grands fonds de pension des Pays-Bas et un fonds spécialisé dans les infrastructures, partagent les valeurs et la vision de Saur et s'engageront, si la transaction est réalisée, à soutenir le développement de Saur sur le long terme pour accélérer sa croissance et son développement...