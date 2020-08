Saudi Aramco va sabrer dans ses investissements pour rémunérer ses actionnaires

(Boursier.com) — Saudi Aramco doit aussi faire des économies. Le colosse saoudien de l'énergie va réduire ses dépenses d'investissement à 25 milliards de dollars ou moins l'année prochaine, soit environ la moitié du montant prévu à l'origine. Selon des personnes proches de la société citées par 'Bloomberg' et le 'Financial Times', l'entreprise chercher à limiter ses dépenses d'une part parce que son ratio d'endettement dépasse désormais son objectif interne, et d'autre part, parce qu'elle compte tenir son engagement visant à verser un dividende de 75 milliards de dollars cette année malgré la chute des cours pétroliers.

Les investissements pour cette année se situeront dans la partie inférieure de la fourchette de 25 à 30 milliards de dollars fixée en mars, a déclaré dimanche dernier le PDG Amin Nasser, alors qu'Aramco annonçait un plongeon de 73% de ses profits au deuxième trimestre. Un jour plus tard, le dirigeant a précisé que les investissements pour 2021 seraient "considérablement" inférieurs à l'objectif officiel de la société, soit entre 40 et 45 Mds$.

"Nous avons placé les dépenses d'investissement pour 2021 et au-delà sous revue", a déclaré un porte-parole de Saudi Aramco. "Nous analysons les projets futurs en fonction des objectifs stratégiques, opérationnels, commerciaux et financiers."