Saudi Aramco : une décision qui fait du bruit

(Boursier.com) — Une décision qui fait beaucoup parler. Saudi Aramco a abandonné un projet visant à augmenter sa capacité de production pétrolière, un énorme revirement qui interroge sur la vision du Royaume sur la demande future d'or noir. Le géant de l'énergie avait en effet affirmé en novembre que son projet, de plusieurs milliards de dollars, visant à augmenter sa capacité à 13 millions de barils par jour d'ici 2027, progressait " très bien ". L'Arabie saoudite a actuellement une capacité de 12 millions de barils mais ne produit qu'environ 9 mbj après avoir réduit sa production dans le cadre des efforts de l'OPEP+ visant à relancer le marché pétrolier mondial et à éviter un déséquilibre trop important.

"Il y aura probablement beaucoup de spéculations sur les implications potentielles sur la demande mondiale de pétrole à moyen et long terme", explique Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note reprise par 'Bloomberg'. " Cela marque également un changement de ton de la part de l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde au niveau gouvernemental". Aramco mettra à jour son plan de dépenses en capital lorsqu'elle annoncera ses résultats annuels en mars, selon un communiqué.

Cette décision supprimera une partie importante de la réserve d'approvisionnement que les traders attendaient pour la fin de cette décennie, un déficit qui pourrait être difficile à combler par d'autres pays. Maintenir des capacités de réserve supplémentaires coûte cher, surtout lorsque le pays produit déjà bien en dessous de son taux maximum et que la croissance de la demande est susceptible de ralentir avec la transition énergétique.

Si le pétrole reste l'épine dorsale de l'économie saoudienne, Saudi Aramco se développe dans les secteurs du gaz naturel, des produits chimiques et des énergies renouvelables. Ces activités bénéficieront probablement d'une part de l'argent économisé sur la capacité pétrolière, selon une personne proche du projet citée par l'agence. La société s'attend également à ce qu'un million de barils de pétrole supplémentaires par jour soient libérés pour les exportations d'ici 2030, grâce au plan national plus large du pays visant à arrêter de brûler du pétrole pour produire de l'électricité.

Saudi Aramco - détenue à 98% par l'État - a augmenté son versement trimestriel de plus de 10 milliards de dollars, pour le porter à 29,4 milliards de dollars au cours des deux trimestres précédents, alors que le gouvernement cherche à financer son déficit budgétaire. En effet, l'Arabie saoudite connaîtra probablement un déficit budgétaire d'environ 4,3% de son PIB en 2024 et aura des besoins de financement de plus de 46 milliards de dollars, selon la banque Emirates NBD citée par 'Bloomberg'. Le Royaume continue de dépenser des dizaines de milliards de dollars dans le tourisme, le sports et d'autres projets défendus par le prince héritier Mohammed ben Salmane pour diversifier l'économie nationale.