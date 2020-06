Saudi Aramco taille aussi dans ses effectifs

(Boursier.com) — Saudi Aramco réduit aussi ses coûts. Le plus grand producteur de pétrole de la planète a commencé à supprimer des centaines d'emplois pour s'adapter au nouvel environnement mondial et à la chute des prix de l'énergie. Selon les sources de 'Bloomberg', Aramco se sépare principalement de personnel étranger travaillant dans ses diverses divisions, les employés concernés ayant été informés en début de semaine. L'entreprise emploie près de 80.000 personnes et réduit régulièrement ces équipes mais, cette année, les coupes seraient plus importantes qu'à l'accoutumée.

"Aramco s'adapte à l'environnement commercial très complexe et en rapide évolution", a réagi la firme dans un communiqué. "Nous ne fournissons pas d'informations concernant les détails d'une action pour le moment, mais toutes nos actions sont conçues pour nous apporter plus d'agilité, de résilience et de compétitivité, en mettant l'accent sur la croissance à long terme".

Malgré son récent rebond, le Brent se négocie toujours autour des 41 dollars le baril, et affiche une perte de près de 40% depuis le premier janvier. Guère épargné par cette chute des cours de l'or noir, Saudi Aramco a vu ses profits fondre de 25% au premier trimestre et doit faire face à un important programme d'investissements.