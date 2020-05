Saudi Aramco : les bénéfices chutent de 25%, les milliards de dividendes maintenus

Saudi Aramco : les bénéfices chutent de 25%, les milliards de dividendes maintenus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saudi Aramco est toujours en course pour verser plus de 75 milliards de dollars à ses actionnaires cette année. Malgré une chute d'un quart de ses profits au premier trimestre sur fond d'effondrement des cours de l'or noir, le géant pétrolier saoudien distribuera 18,75 Mds$ de dividendes au titre des trois premiers mois de 2020. Si la société n'a pas réitéré son engagement à atteindre la barre des 75 Mds$, le dividende est crucial pour l'Etat saoudien, qui détient environ 98% du premier producteur de brut de la planète, et est confronté à l'une des pires crises financières de son historie.

Le bénéfice net de la compagnie a fondu à 62,5 milliards de riyals (environ 16,6 Mds$) au premier trimestre pour des revenus de 225,6 MdsR, en repli de 16,2%. Le free cash-flow a atteint 56,3 MdsR (15 Mds$) sur la période contre 65,1 MdsR un an plus tôt

Our Q1 2020 strength, resilience, times, shareholders. Find Q1 2020 results: https://t.co/gH5I8PkXdv#AramcoResults pic.twitter.com/GE10bm3IL6 — Aramco (@Aramco), via Twitter

"La crise de Covid-19 ne ressemble à rien de ce que le monde a connu dans l'histoire récente et nous nous adaptons à un environnement commercial très complexe et en rapide évolution", a déclaré le directeur général du groupe, Amin Nasser. "Aramco a fait preuve de résilience au cours des cycles économiques et occupe une position inégalée grâce à un bilan solide et une structure de coûts peu élevés... Pour le reste de l'année 2020, nous nous attendons à ce que l'impact de la pandémie COVID-19 sur la demande énergétique mondiale et les prix du pétrole pèse sur nos bénéfices. Nous continuons à renforcer l'entreprise pendant cette période en réduisant nos investissements et en favorisant l'excellence opérationnelle. À plus long terme, nous restons convaincus que la demande d'énergie va rebondir avec la reprise des économies mondiales".