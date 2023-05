Saudi Aramco : forte baisse des profits mais nouveau dividende

(Boursier.com) — Malgré des bénéfices en baisse de près de 20% au premier trimestre, Saudi Aramco va accroître son retour aux actionnaires, en premier lieu l'état saoudien. Le géant de l'énergie a annoncé le versement d'un nouveau dividende lié aux performances, "d'un montant de 50% à 70%" du flux de trésorerie disponible annuel, net du paiement de base et d'autres montants, y compris les investissements externes. Le montant sera "déterminé par les résultats annuels". La plus grande société énergétique au monde a dégagé un bénéfice net de 31,9 milliards de dollars au premier trimestre, en repli de 19% avec le recul des prix du brut, et légèrement en-deçà des attentes des analystes. Le cash-flow libre a atteint 30,9 milliards de dollars et le dividende a été maintenu à 19,5 milliards de dollars.

Le cash-flow libre d'Aramco a grimpé, avec les prix du pétrole, à près de 149 milliards de dollars l'an dernier, couvrant facilement le dividende annuel de 75,8 milliards de dollars, qui est déjà le plus important de toutes les sociétés cotées et une source de financement cruciale pour le gouvernement saoudien. Le gouvernement saoudien détient directement 90% d'Aramco, 8% supplémentaires étant entre les mains du fonds souverain national.