Saudi Aramco : fin de l'euphorie

(Boursier.com) — L'euphorie autour de l'introduction en bourse de Saudi Aramco semble être déjà retombée. Le titre du géant pétrolier saoudien perd 2,2% actuellement à Ryad, alignant une troisième séance consécutive de repli.

Alors que l'action a intégré cette semaine l'indice national saoudien (le Tadawul) et le 'MSCI marchés émergents', de nombreux investisseurs en profitent pour prendre des bénéfices, affirme à 'Bloomberg', Marie Salem, chez Daman Securities à Dubaï. "Pourtant, nous restons à l'aise avec les niveaux actuels étant donné les volumes plus faibles par rapport aux premiers jours. Nous avons vu beaucoup d'afflux sur le titre à des niveaux plus élevés et ceux-ci soutiendront sûrement la valeur".

Saudi Aramco a levé la somme record de 25,6 milliards de dollars lors de son IPO, lui permettant de devenir, de très loin, la première capitalisation mondiale avec un poids de près de 2.000 Mds$.