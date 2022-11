Saudi Aramco : des bénéfices stratosphériques

(Boursier.com) — 42 ,4 milliards de dollars. C'est le montant des profits nets dégagés par Saudi Aramco au troisième trimestre. Une somme colossale, en hausse de 40% sur un an, mais en repli par rapport au bénéfice record de 48 milliards de dollars enregistré par le géant saoudien entre avril et juin. La branche amont de la plus grande compagnie pétrolière du monde a poursuivi sa solide performance, réalisant un bénéfice avant impôts de 78 milliards de dollars. La division 'aval', responsable du raffinage, de la chimie et de la distribution de carburant, a en revanche essuyé une perte avant impôts de 1,1 milliard de dollars, contre un bénéfice de près de 4 Mds$ un an plus tôt. "Ce résultat est largement dû aux pertes de réévaluation des stocks" alors que les prix des produits raffinés ont chuté, a précisé Aramco.

Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles a atteint 54 Mds$. La société a malgré tout maintenu son dividende - le plus important au monde - inchangé, à 18,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Son ratio d'endettement, une mesure de la dette nette sur les fonds propres, est devenu négatif pour la première fois depuis début 2020, soulignant la forte amélioration des conditions commerciales d'Aramco depuis le début de la pandémie de coronavirus.

"Les solides bénéfices et les flux de trésorerie disponibles records d'Aramco au troisième trimestre renforcent notre capacité éprouvée à générer une valeur significative grâce à notre production en amont à faible coût et à faible intensité de carbone et à nos activités en amont et en aval stratégiquement intégrées. Bien que les prix mondiaux du pétrole brut au cours de cette période aient été affectés par l'incertitude économique persistante, notre vision à long terme est que la demande de pétrole continuera de croître pendant le reste de la décennie étant donné le besoin mondial d'une énergie plus abordable et plus fiable", déclare Amin Nasser, PDG de l'entreprise. Le dirigeant a souligné qu'Aramco serait une exception au "sous-investissement mondial dans notre secteur" et qu'il continuerait à augmenter la production de pétrole et de gaz.