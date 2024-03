Saudi Aramco : chute des profits mais bond du dividende

(Boursier.com) — Des résultats en baisse d'un quart mais des dividendes en hausse de près d'un tiers ! Saudi Aramco, le géant pétrolier saoudien, a vu ses bénéfices reculer de 25% l'an passé, à 121,3 milliards de dollars, affecté par le recul des prix du brut et une baisse des volumes vendus. Le colosse de l'énergie, dont l'Etat saoudien détient directement 82,2% du capital, n'en a pas moins relevé de 30% au total ses dividendes l'an dernier, pour un montant de 97,8 milliards de dollars. Après un record de 2022 à 148,5 milliards, le flux de trésorerie disponible s'est établi à 101,2 milliards.

Les dépenses en capital ont augmenté d'environ 28% pour atteindre un peu moins de 50 milliards de dollars l'année dernière et devraient atteindre 48 à 58 Mds$ en 2024. Malgré ces dépenses, Aramco a précisé que la distribution totale aux investisseurs et au gouvernement saoudien cette année serait encore plus élevée qu'en 2023.

La société a restreint sa production de pétrole dans le cadre des efforts déployés par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés pour relancer le marché et éviter un excédent d'offre. La production de carburants liquides d'Aramco est tombée à 10,7 millions de barils par jour l'année dernière, contre 11,5 millions par jour en 2022.

Le plus grand exportateur mondial de pétrole brut fournit une grande partie des revenus du gouvernement saoudien via de généreux dividendes. Ce paiement devient de plus en plus vital alors que le prince héritier Mohammed ben Salman poursuit des projets coûteux tels que le projet futuriste de Neom, de nombreux investissements dans des ligues sportives, tout en cherchant à diversifier l'économie du pétrole.