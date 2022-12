Saudi Aramco cherche des investisseurs pour son gigantesque projet gazier

(Boursier.com) — Saudi Aramco est à la recherche de financement pour son énorme projet gazier à l'est du Royaume. Selon les sources de 'Bloomberg', le géant pétrolier a entamé des pourparlers avec des bailleurs de fonds potentiels pour le développement du champ gazier de Jafurah, un projet de 110 milliards de dollars. La société saoudienne est à la recherche d'investisseurs en capital qui pourraient l'aider à financer le développement de projets intermédiaires et en aval.

Des sociétés de capital-investissement et d'autres grands fonds qui pourraient investir dans les infrastructures dans le cadre de ces projets auraient été contactés. Ils pourraient obtenir des participations dans des actifs tels que des usines de capture et de stockage du carbone, des pipelines ou encore des centrales à hydrogène, selon l'agence. La banque d'investissement Evercore conseillerait Aramco sur ces projets. Les pourparlers sont encore à un stade précoce et les détails du financement pourraient évoluer.

La guerre en Ukraine a entraîné une augmentation effrénée de la demande de gaz naturel, menée par les pays européens qui s'approvisionnaient traditionnellement en Russie. Cela a conduit les États du Golfe à se lancer dans des plans ambitieux pour accroître leur production de gaz.

Jafurah est un élément clé de la stratégie de l'Arabie saoudite visant à diversifier ses exportations d'énergie au-delà du pétrole. On estime que le champ contient 200 billions de pieds cubes de gaz brut. Aramco prévoit d'y commencer la production en 2025, cette dernière atteignant environ 2 milliards de pieds cubes standard d'ici 2030. Le champ de Jafurah placerait l'Arabie saoudite au troisième rang mondial de la production de gaz naturel d'ici à 2030.