Saudi Aramco bondit de 10% pour son premier jour de cotation

(Boursier.com) — Jour J pour Saudi Aramco. Le géant saoudien débute son histoire boursière par la grande porte ce mercredi à Ryad. Le titre a bondi de 10%, soit la limite quotidienne fixée par la bourse locale, pour son premier jour de cotation. Un bond qui permet à la firme d'approcher la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation.

Le colosse saoudien, qui avait dans un premier temps levé 25,6 milliards de dollars, a finalement récolté 29,4 milliards de dollars lors de la mise sur le marché de 1,5% de son capital suite à l'exercice d'une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l'offre initiale. Le prix d'introduction a été fixé à 32 riyals par titre, dans le haut de la fourchette initiale.

Après une saga de près de quatre ans, Saudi Aramco est désormais officiellement la première capitalisation mondiale avec un poids de plus de 1.850 Mds$. Saudi Aramco produit 10% du pétrole mondial et compte 76.000 employés. Le groupe a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 111 milliards de dollars, soit 30% de plus que le bénéfice net cumulé des cinq "majors" ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron et Total.