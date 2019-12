Saudi Aramco a finalement levé près de 30 Mds$ !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'IPO de Saudi Aramco sera bien la plus importante de l'histoire. Le colosse saoudien, qui avait dans un premier temps levé 25,6 milliards de dollars, a finalement récolté 29,4 milliards de dollars lors de la mise sur le marché de 1,5% de son capital suite à l'exercice d'une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l'offre initiale. "Le nombre définitif d'actions vendues est 3,450 milliards d'actions et la valeur finale de l'opération est 29,4 milliards de dollars", a dit Wassim Al Khatib, responsable de la banque d'investissement au sein de la plus grande banque saoudienne, National Commercial Bank.

La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Ryad. Le prix d'introduction a été fixé à 32 riyals par titre, dans le haut de la fourchette initiale. L'opération valorise le plus important producteur de brut de la planète 1.700 Mds$. Saudi Aramco produit 10% du pétrole mondial et compte 76.000 employés. Le groupe a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 111 milliards de dollars, soit 30% de plus que le bénéfice net cumulé des cinq "majors" Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron et Total.

Le prince héritier, Mohammed ben Salman, est l'inspirateur de cette 'méga' introduction en Bourse qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste de réformes destiné à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite à ses ressources pétrolières.