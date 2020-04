Sarus lève 2 ME pour accélérer l'innovation digitale

(Boursier.com) — Alors que la protection de la vie privée est particulièrement malmenée en cette période de crise sanitaire, Sarus permet une exploitation fine des données pleinement respectueuse des libertés individuelles. Sarus, une startup qui permet d'accélérer l'innovation digitale tout en protégeant la vie privée, annonce une levée de fonds en amorçage de 2 ME auprès de Serena, accompagné de XAnge.

Sarus permet aux 'data scientists' et aux analystes de travailler sur des données confidentielles sans y accéder directement. L'entreprise apporte ainsi une solution systématique à la protection des informations personnelles, pour une innovation plus rapide et plus efficace.

Sarus s'intègre directement dans les outils standard de machine-learning et de BI, permettant le travail sur des données plus riches ou préalablement inaccessibles.

La solution garantit que la réidentification est impossible grâce à l'implémentation de la Confidentialité différentielle (Differential privacy), une propriété devenue la norme incontestée pour garantir la protection de la vie privée.

L'utilisation de données personnelles pour la conception d'applications innovantes pose un défi majeur dans tous les secteurs d'activité. La technologie Sarus s'adresse à des acteurs privés ou publics. Elle permet notamment aux entreprises de réduire le temps de développement de nouveaux produits, à la recherche médicale de bénéficier d'ensembles de données étendus, ou aux gouvernements de mieux concevoir des politiques publiques.