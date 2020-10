Santé : Bayer s'offre la biotech AskBio pour 4 milliards de dollars

(Boursier.com) — Encore une belle opération dans la santé. Bayer va dépenser jusqu'à 4 milliards de dollars pour s'offrir la biotech américaine non cotée Asklepios BioPharmaceutical afin de se renforcer dans la thérapie génique. Basée en Caroline du Nord, la firme américaine développe des thérapies géniques pour des maladies telles que Parkinson et l'insuffisance cardiaque congestive. Bayer, qui versera initialement 2 Mds$, se développe dans les thérapies géniques et cellulaires à un moment où ses médicaments à succès vieillissent et où le groupe doit faire face au scandale du Roundup à la suite du rachat de Monsanto.

"C'est un ajout incroyable pour notre activité émergente de thérapie cellulaire et génique", a déclaré Stefan Oelrich, directeur de la division pharmaceutique de Bayer. "Un puzzle est en train de s'assembler, AskBio étant vraiment notre pièce maîtresse".