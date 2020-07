Santé : Ardian serait bien placé pour s'offrir Inovie

(Boursier.com) — Ardian serait en pole position pour s'offrir Inovie dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la firme française de laboratoires médicaux jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Selon les sources de l'agence 'Bloomberg', la société de capital-investissement serait bien placée pour obtenir un accord d'exclusivité dans les prochaines semaines bien qu'il n'y a encore aucune certitude sur le fait qu'Ardian parvienne à un accord définitif. De nouveaux acquéreurs potentiels pourraient également entrer en lice. Georges Ruiz, président d'Inovie, a déclaré à l'agence que bien que le groupe ait mené une revue stratégique pendant des mois, aucune décision finale n'avait été prise.

Inovie, qui emploie plus de 4.500 personnes, exploite des laboratoires principalement dans le Sud de la France, et répond aux demandes de plus de 46.000 patients chaque jour.