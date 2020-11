Sanofi : la Commission européenne approuve le vaccin antigrippal Supemtek

Crédit photo © Sanofi

(Boursier.com) — La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Supemtek, un vaccin quadrivalent (4 souches virales) recombinant contre la grippe, pour la prévention de la grippe chez l'adulte à partir de 18 ans.

Supemtek est le premier et seul vaccin antigrippal recombinant approuvé dans l'Union européenne à ce jour.

Supemtek est produit à l'aide d'une technologie recombinante, qui permet une correspondance exacte avec le composant clé des souches de grippe recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, évitant ainsi le risque de mutations virales. Il contient aussi trois fois plus d'antigènes que les vaccins à dose standard produits au moyen de cultures de virus sur oeufs de poule et sur cultures cellulaires. Cette plus grande quantité d'antigènes et le recours à la technologie recombinante confèrent une meilleure protection contre la grippe, en particulier chez les plus de 50 ans.

Comparativement au vaccin antigrippal quadrivalent à dose standard produit sur des oeufs de poule, Supemtek a réduit le risque de grippe de 30% supplémentaires chez les adultes de plus de 50 ans.

L'autorisation de mise sur le marché se fonde sur des données cliniques ayant démontré la sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité de Supemtek dans le cadre de deux essais de phase III randomisés et contrôlés dans lesquels plus de 10.000 patients au total ont été recrutés.

L'efficacité relative de Supemtek a en particulier été démontrée dans le cadre d'un essai multicentrique, randomisé, de phase III (mené dans 40 consultations ambulatoires aux Etats-Unis et auquel plus de 9.000 adultes ont participé).

Rappelons que chaque année, la grippe est mise en cause dans 290.000 à 650.000 décès dans le monde. Elle est à l'origine de près de 10 millions d'hospitalisations.