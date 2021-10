Samse : retour progressif à une dynamique d'activité plus normalisée

(Boursier.com) — Le groupe Samse a connu une activité en léger retrait de 0,6% (+11,5% par rapport à 2019) sur le troisième trimestre 2021 par rapport à 2020 (-1,1% à périmètre comparable). Samse parle d'un retour progressif à une dynamique d'activité plus normalisée, proche de l'année précédente, mais bien orientée par rapport à l'année 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1.347 ME au 30 septembre 2021, en augmentation de 22,6% par rapport à 2020 (+21,9% à périmètre comparable) et de 19,2% par rapport à 2019

" Le taux de croissance de ces tout derniers mois n'a pu se maintenir au même niveau que celui, exceptionnellement élevé, enregistré au premier semestre, et ce d'autant plus que la reprise d'activité avait été forte à la fin de l'été 2020. A ce stade, le Groupe n'est pas impacté de manière significative par les pénuries de matériaux de construction. Les deux activités du Groupe restent bien orientées et permettent d'envisager une très bonne performance en terme de résultat opérationnel pour l'année 2021 ", commente Samse.