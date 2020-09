Salon One to One Digital Marketing Biarritz annonce le report de l'édition prévue en octobre

Salon One to One Digital Marketing Biarritz annonce le report de l'édition prévue en octobre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Comexposium, société organisatrice du Salon One to One Digital Marketing Biarritz annonce le report de l'édition initialement prévue du 6 au 8 octobre sur 2020.

"Toute l'équipe de One to One Digital Marketing Biarritz est restée fortement mobilisée ces derniers mois pour accompagner les entreprises et leur offrir le tremplin business tant attendu pour la relance. Cependant, au vu des réglementations sanitaires actuelles et plus généralement de l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences, de nombreuses sociétés remettent en place des restrictions de venue aux événements, qui étaient levées depuis le début du déconfinement. Par ce manque de visibilité et dans l'intérêt de tous, One to One Biarritz a pris la décision de reporter l'édition aux 5,6 et 7 octobre 2021".

One to One Biarritz continue à s'engager auprès de ses différents publics avec sa mission première : mettre en relation les entreprises avec les meilleurs fournisseurs de solution pour générer de nouvelles opportunités.

"One to One Digital Marketing Biarritz 2021 sera le rendez vous de référence d'un secteur dynamique et en pleine mutation".