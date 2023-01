(Boursier.com) — Salomon annonce la nomination de Scott Mellin au poste de Chief Brand Officer. Dans son nouveau rôle, Scott Mellin dirigera l'organisation marketing mondiale de l'entreprise depuis le siège social à Annecy. "Salomon a occupé une place importante dans mon parcours personnel en tant qu'athlète", a déclaré Mellin. "J'ai été tellement inspiré par la capacité de cette marque à réinventer constamment l'industrie à travers les bouleversements de catégories, tout en créant de nouveaux sports et de nouvelles communautés... Franchement, c'est un de mes rêves depuis que je suis jeune skieur de travailler à Salomon. Je suis honoré."

Mellin a une carrière légendaire dans l'industrie des sports outdoor et de la neige en tant que cadre et consultant pour des entreprises comme Oakley, Callaway, The North Face, Head, Scott, AspenSnowmass, Black Diamond, Audi et Lamborghini, et beaucoup d'autres encore...