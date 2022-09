Saft a développé un nouveau système de stockage d'énergie à haute densité

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a développé un nouveau système de stockage d'énergie (ESS) à haute densité optimisé pour les applications de report d'énergie : un élément clé pour l'intégration massive des énergies renouvelables à faible teneur en carbone sur les réseaux électriques.

Les conteneurs Intensium Shift (I-Shift) de 3 MWh sont des éléments modulaires qui peuvent être installés en série aux côtés des équipements de conversion d'énergie, avec une réduction de 50% de l'empreinte au sol réduite et des activités d'installation sur site, favorisant ainsi un déploiement plus rapide des installations de stockage de grande taille.

Bénéficiant d'un transport maritime et routier facile, d'une standardisation et d'une installation "plug-and-play", ils permettent d'accélérer la livraison des projets. Par exemple, quatre lignées doubles de 48 conteneurs I-Shift constituent un système de stockage d'énergie fiable de 32 MW/128 MWh pour une durée de quatre heures, avec des besoins réduits en espace au sol et en travaux de génie civil...