Safe Orthopaedics : premières chirurgies effectuées sous assistant opératoire SORA ainsi que le déploiement de deux autres unités SORA

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce les premières chirurgies effectuées sous assistant opératoire SORA ainsi que le déploiement de deux autres unités SORA.

SORA offre trois fonctions principales :

1) Se?lection assiste?e des implants et des instruments en salle d'ope?ration : SORA e?limine le risque d'erreur dans la se?lection des produits, assure le suivi des nume?ros de lots et informe tous les services hospitaliers concerne?s de ce qui a e?te? implante?.

2) Assistant virtuel pour les chirurgiens et le personnel me?dical : la documentation chirurgicale des implants et instruments contenues dans SORA est accessible via le logiciel et l'assistance chirurgicale en ligne. SORA propose une assistance virtuelle via l'e?cran tactile interactif. Les experts Safe Orthopaedics peuvent e?galement e?tre invite?s virtuellement pour re?pondre aux questions avant, pendant et apre?s les interventions.

3) Re?approvisionnement automatique et soutien a? la gestion des stocks : gra?ce au processus de commande automatise?es, SORA permet de re?duire les de?lais de livraison apre?s chaque ope?ration, d'ame?liorer la planification des ope?rations et de re?duire les de?lais, les ressources et les cou?ts logistiques des ho?pitaux.

Comme annoncé le 4 janvier 2021, lors du lancement de l'Assistant Virtuel de Salle d'Opération, la première évaluation ciblée a été lancée avec le Dr. Vallèse, Chef de service à la clinique Convert de Bourg-en-Bresse. Deux autres unités SORA sont en cours de déploiement à Paris et à Francfort.