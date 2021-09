Rubis : première feuille de route RSE 2022-2025

(Boursier.com) — En ligne avec sa culture d'entreprise et ses valeurs, Rubis a la volonté de contribuer à une croissance durable dans sa vision stratégique de long terme.

Rubis renforce ses engagements par la définition, la mise en oeuvre et la publication de sa première feuille de route RSE 2022-2025. Le Groupe est désormais signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis août 2021.

À travers son adhésion officielle au Pacte mondial des Nations unies, Rubis réaffirme son attachement aux 10 principes universellement reconnus relatifs à la protection des droits humains et de l'environnement, au respect des normes internationales du travail et à la lutte contre la corruption.

En publiant sa première feuille de route RSE, Rubis renforce et pilote sa stratégie RSE construite autour de trois axes déclinés en neuf engagements, en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU :

- axe 1 : réduire son empreinte environnementale ;

- axe 2 : offrir un cadre sûr et stimulant à ses collaborateurs ;

- axe 3 : contribuer à une société plus vertueuse.

Ces engagements sont assortis d'objectifs et d'indicateurs chiffrés dont les principaux sont :

- réduire les émissions de CO2 issues des opérations : -20% en 2030 (base 2019) sur les scopes 1 et 2;

- fixer un objectif de réduction des émissions de CO2 scope 3A en 2022;

- augmenter la féminisation de l'encadrement supérieur : en moyenne 30% de femmes dans les Comités de Direction en 2025;

- former les collaborateurs à l'intégrité des pratiques : 100% des collaborateurs formés en 2023.

Rubis poursuit ses actions d'adaptation aux nouvelles donnes en matière de transition énergétique incluant une large mission de décarbonation de ses activités intégrant notamment la fixation d'un prix interne du carbone.

Enfin, en juin 2021, Rubis a opéré un premier virage stratégique dans les énergies renouvelables en devenant le deuxième actionnaire avec 18,5 % du capital de HDF Energy.

La feuille de route RSE ainsi que la mise en oeuvre des principes du Pacte mondial feront l'objet d'un suivi annuel.