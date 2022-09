Royaume-Uni : attaquée de toute part, Liz Truss ne change pas de ligne de conduite

(Boursier.com) — Liz Truss persiste et signe. Attaquée de toute part, la Première ministre britannique a encore défendu ce matin son programme de réductions massives d'impôts non financées, réaffirmant qu'il s'agissait du seul moyen pour redresser l'économie britannique. "Nous sommes confrontés à une période économique très, très difficile, nous y sommes confrontés au niveau mondial", a déclaré L.Truss sur diverses stations de radio locales de la 'BBC'. "Nous avons dû prendre des mesures urgentes pour faire croître notre économie et cela signifie prendre des décisions controversées et difficiles".

Malgré le plongeon de la livre sterling, une flambée des coûts d'emprunt qui poussent le Royaume-Uni vers la récession et une intervention en urgence de la Banque d'Angleterre mercredi pour éviter un effondrement du système financier britannique, la dirigeante estime que le "le gouvernement a fait ce qu'il fallait...C'est le bon plan".

Des propos loin de convaincre. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré mercredi que la détermination de L.Truss à réduire les impôts ne stimulerait pas la croissance, le Fonds monétaire international a exhorté la ministre à reconsidérer ses plans et Lawrence Summers, l'ancien secrétaire américain au Trésor, a affirmé que le Royaume-Uni avait la pire politique économique de tous les grands pays... L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a lui accusé le gouvernement de Liz Truss de "saper" les institutions économiques du pays. "Le message des marchés financiers est qu'il y a une limite aux dépenses non financées et aux réductions d'impôts non financées dans cet environnement", a déclaré M.Carney à 'BBC Radio'. "Et le prix de ceux-ci est des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés pour le gouvernement et pour les détenteurs d'hypothèques et les emprunteurs à travers le pays".

Le marché, lui non plus, n'est pas convaincu. Après son sursaut de la veille, la sterling reprend sa chute face au billet vert. Elle cède 0,9% à 1,079$ entre banques ce matin. De quoi mettre à nouveau la pression sur la BoE pour qu'elle annonce une hausse substantielle de ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion début novembre, voire d'intervenir une nouvelle fois en urgence pour soutenir sa devise. "Les marchés fixent désormais un taux terminal supérieur à 6% l'année prochaine, et bien que nous puissions débattre de la fiabilité de cet indicateur des attentes avec ce niveau de tension sur le marché, il est sans aucun doute vrai que les investisseurs se positionnent pour une réaction importante", expliquent les analystes de ING.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent à nouveau sur les obligations d'Etat britannique, le rendement du dix ans reprenant par exemple 12,5 pb à 4,12%.