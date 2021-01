RMC SPORT signe avec l'UFC

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — RMC SPORT et l'UFC (Ultimate Fighting Championship), première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), annoncent ce jour un nouveau partenariat pour la diffusion de tous les événements UFC en France.

"Très attendu par les fans de MMA du pays, ce partenariat permet aux chaînes RMC SPORT de proposer de nouveau aux téléspectateurs français tous les principaux combats en exclusivité (y compris depuis les DOM-TOM et Monaco), ainsi qu'en Andorre, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et à Maurice. Les phases préliminaires des tournois seront également diffusées lorsqu'un athlète français sera en compétition".

Avec ce retour des compétitions UFC sur les écrans, RMC SPORT montre sa volonté de reconquérir des droits sportifs qui mobilisent une forte communauté d'amateurs d'arts martiaux, et de satisfaire ses abonnés avec des événements sportifs majeurs.

RMC SPORT renforce ainsi la visibilité de la discipline en France à l'heure où de grandes affiches ont pu être programmées par l'UFC malgré le contexte sanitaire...