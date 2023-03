Riz : l'Italie à sec ?

(Boursier.com) — La production italienne de riz va de nouveau reculer sensiblement cette année, en raison des conditions météo marquées par la sécheresse, de quoi limiter la superficie des terres rizicoles à leur niveau le plus bas depuis plus de 20 ans !

L'agence Reuters rappelle que l'Italie cultive environ 50% du riz produit dans l'UE et est le seul producteur au monde des riz les plus adaptés au risotto, tels que l'Arborio et le Carnaroli.

Roberto Magnaghi, directeur général de l'Ente Nazionale Risi, un organisme public de recherche sur le riz, a déclaré à Reuters qu'il n'y aurait pas plus de 211.000 hectares ensemencés en riz en 2023, soit la superficie la plus faible depuis 23 ans.

Les estimations pour 2023 sont en baisse de 7.400 hectares par rapport à 2022 et de 16.000 hectares par rapport à 2021...

Niveau d'alerte

Les niveaux d'humidité des sols ne se sont pas encore rétablis après la sécheresse de l'année dernière et l'accumulation de neige dans les Alpes italiennes est inférieure à celle de 2022, alerte de son côté Andrea Toreti, expert en agriculture au Centre commun de recherche de la Commission européenne. "Il sera difficile de combler le déficit que nous avons avec les pluies de printemps" selon lui.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a annoncé au parlement qu'elle travaillait avec les autorités régionales et municipales sur un "plan national pour l'eau" afin d'améliorer les infrastructures grâce aux nouvelles technologies, ainsi que pour sensibiliser le public à la nécessité d'économiser les ressources en eau.

Roberto Magnaghi de l'Ente Nazionale Risi a indiqué que des recherches étaient également en cours pour créer de nouvelles variétés de riz plus résistantes à la sécheresse, mais qu'elles étaient limitées par la législation de l'UE encadrant les cultures génétiquement modifiées. "Avec les méthodes traditionnelles, il faut des années pour créer de nouvelles variétés" a averti l'expert.