Ripple pourrait s'introduire en bourse

(Boursier.com) — Ripple bientôt en bourse ? La société à l'origine de la devise numérique du même nom explorera la possibilité d'une introduction en bourse une fois que son procès avec la Securities and Exchange Commission américaine sera terminé, a déclaré son DG, Brad Garlinghouse, à 'CNBC'.

Le gendarme boursier américain accuse Ripple, B.Garlinghouse et le président exécutif de la société, Chris Larsen, de s'être engagés dans une offre illégale de titres par le biais de la vente de XRP. Ripple fait valoir que son jeton numérique ne doit pas être traité comme une valeur mobilière, une désignation qui le soumettrait à un examen réglementaire beaucoup plus strict. L'action en justice dure depuis près de 15 mois et Ripple s'attend à ce qu'elle se termine cette année.

"Je pense que nous voulons obtenir la certitude et la clarté aux États-Unis avec la SEC américaine. Vous savez, j'espère que la SEC ne ralentira pas ce processus plus qu'elle ne l'a déjà fait", a déclaré M.Garlinghouse lors du Forum économique mondial de Davos. "Mais vous savez, nous sommes certainement à un point de l'échelle, où c'est une possibilité. Et nous examinerons cela une fois que nous aurons terminé ce procès avec la SEC".

Malgré le procès en cours, le dirigeant a déclaré que l'entreprise continue de se développer. Il a notamment indiqué qu'au premier trimestre 2022, le volume de paiements transfrontaliers qui utilise le XRP connu sous le nom de On-Demand Liquidity a totalisé 8 milliards de dollars contre 1 Md$ à la même période l'année dernière. "Notre croissance est presque entièrement réalisée en dehors des États-Unis. Je pense que cela va probablement persister jusqu'à ce que nous obtenions la clarté et la certitude aux États-Unis que nous recherchons".

Autour de 0,40$, le XRP n'a pas été épargné par le récent mouvement de vente massive sur le marché des cryptos.