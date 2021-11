Ribégroupe se renforce aux côtés de Regain 340

(Boursier.com) — Groupe familial implanté dans les Hauts-de-France depuis 1948, RIBÉGROUPE poursuit son développement en ouvrant son capital à REGAIN 340, géré par TURENNE GROUPE. Grâce à cette opération, RIBÉGROUPE lève 13 MEUR en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes afin de financer l'acquisition de deux nouvelles sociétés permettant au Groupe d'intensifier son développement territorial.

RIBÉGROUPE est spécialisé dans le négoce et la distribution de produits frais, fruits et légumes, plantes et fleurs, produits de la mer et crèmerie, à destination de la grande distribution et de la restauration hors foyer.

Le groupe s'appuie sur un maillage dense sur le nord de la France avec 280 collaborateurs répartis sur 6 entrepôts basés dans l'Oise, la Marne et les Ardennes, et réalise ainsi plus de 1.200 livraisons quotidiennes dans 22 départements. Son savoir-faire acquis de longue date et ses prestations de qualité lui ont permis de créer une relation durable et de confiance avec ses clients, ses producteurs locaux privilégiés et ses partenaires.