Revue de presse du vendredi 7 février

Revue de presse du vendredi 7 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street remonte sur ses sommets historiques.

- La Russie soutient la baisse de production proposée par un panel de l'Opep+

- Pékin se dit confiant en vue de vaincre l'épidémie de coronavirus

- Airbus : 2020 commence bien avec 274 commandes en janvier !

- Engie : Isabelle Kocher officiellement débarquée

- Société générale renforce ses fonds propres avec les cessions

- Twitter dopé par en bourse par des revenus record de plus d'un milliard de dollars

LES ECHOS

- Jean-Pierre Clamadieu : "pourquoi Engie se sépare d'Isabelle Kocher"

- Coronavirus : immense indignation en Chine après la mort du docteur lanceur d'alerte

- Coronavirus, Hong Kong : les déraillements prévisibles de Monsieur Xi

- Engie : l'éviction d'Isabelle Kocher entérinée, une direction intérimaire nommée

- Rachida Dati : "La dette de Paris doit être ramenée à zéro"

- LVMH lance une opération hors norme sur le marché de la dette

- Le fonds Elliott s'attaque à Softbank

- Uber prévoit d'atteindre l'équilibre un an plus tôt que prévu

- Natixis a mieux terminé l'année 2019 qu'il ne l'a débutée

- "L'Oréal continue de croître plus vite que ses concurrents" (Interview)

- Auto : General Motors, Ford et Fiat Chrysler souffrent de la comparaison avec Tesla

LE FIGARO

- Chine : confusion autour de la mort du Dr Li, le médecin qui a défié les autorités sur le coronavirus

- Réforme des retraites : nouvelle grève en vue à la RATP

- Discrimination à l'embauche: l'étude choc

- Deliveroo condamné en France pour travail dissimulé, une première

- Moins de Français sont surendettés

LE PARISIEN

- Communautarisme : Macron veut marquer le coup

- Baisse d'impôts : ces ménages qui en profitent vraiment

- Coronavirus : décès de Li Wenliang, médecin chinois qui avait donné l'alerte

- Vélo : l'Ile-de-France progresse dans le baromètre des villes cyclables

- Engie : Isabelle Kocher, seule femme à la tête d'un groupe du CAC 40, poussée vers la sortie

FINANCIAL TIMES

- Death of coronavirus doctor sparks anguish and anger in China

- Hedge fund Elliott builds $2.5bn stake in SoftBank

- Trump 'apoplectic' in call with Johnson over Huawei

- Iowa party declares Buttigieg winner of Democratic caucuses

AILLEURS DANS LA PRESSE

- L'auteur de la fusillade d'El Paso inculpé de 90 chefs d'accusation

- Vinci : les 100.000 collaborateurs en France deviennent actionnaires du groupe