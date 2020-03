Revue de presse du vendredi 6 mars

- Wall Street retombe, le coronavirus s'installe.

- Coronavirus : l'épidémie est "inexorable" dit Emmanuel Macron. Phase 3 en vue en France

- Le bilan passe à 7 morts en France et 423 contaminations dont un député du Haut-Rhin qui est hospitalisé dans un état préoccupant.

- Adoption par le Congrès US d'une enveloppe de budgétaire de 8,3 Mds$ pour lutter contre le Coronavirus

- Coronavirus : La croissance mondiale s'enfonce dans le rouge, le secteur aérien à l'arrêt

- Air France KLM au plus bas depuis 3 ans en Bourse

- L'or reprend de la hauteur, soutenu par la peur du Covid-19

LES ECHOS

- Coronavirus : 423 cas confirmés, 7 morts en France

Le Covid-19 touche désormais plus de 95.000 personnes et a fait plus de 3.300 décès dans le monde.

- Coronavirus : les cas de patients guéris qui retombent malades intriguent les experts

- Dangerosité, sécurité sanitaire... 5 questions sur le coronavirus

- BNP Paribas prépare la succession de son numéro deux

- Anne Hidalgo : "Mes concurrentes à Paris sont dans la nostalgie"

- Auchan face à des révélations de faits de corruption en Russie

- Climat : les banques sous la menace de procédures judiciaires

- JP Morgan Chase : Jamie Dimon opéré du coeur en urgence

- L'activiste Christopher Hohn, patron de TCI, au chevet de la planète

- Réforme des retraites : le projet de loi organique adopté dans le tumulte

- James Murdoch veut combattre les "fake news"

LE FIGARO

- Les transports en commun à l'épreuve du coronavirus

- Égalité professionnelle : Muriel Pénicaud rend publique la liste des mauvais élèves

- Mauro Grimaldi, l'homme du luxe qui doit internationaliser le Printemps

- Coronavirus : les chiffres record de la télémédecine en France

- Doctolib rend la téléconsultation gratuite pour les médecins français

- Coronavirus : Urgo en flux tendus pour produire des gels hydroalcooliques

- Coronavirus : à Roissy, l'aéroport Charles-de-Gaulle tourne au ralenti

- Le projet de divorce d'Arkéa avec le Crédit mutuel enlisé.

- Coronavirus : le transport aérien sonné debout

- Coronavirus : Airbus n'a enregistré aucune commande d'avion en février

- Coronavirus : les autocaristes demandent un fonds de garantie contre les faillites

- Coronavirus : le télétravail commence à se déployer dans les entreprises

LE PARISIEN

- Coronavirus : l'épidémie est "inexorable", selon Emmanuel Macron

- Coronavirus : un député alsacien contaminé, inquiétude à l'Assemblée

- Pollution de l'air dans les écoles : les parents se mobilisent

- Travail dissimulé : la justice a saisi 3 millions d'euros sur les comptes de Deliveroo

- Parcoursup : les mystères de l'orientation après le bac continuent

- Affaire Estelle Mouzin : audition marathon pour Michel Fourniret

FINANCIAL TIMES

- Treasury yields hit new lows on coronavirus fears as stocks fall

- JPMorgan's Dimon undergoes emergency heart surgery

- Thyssenkrupp turns tables in private equity megadeal

- Bushfires force Australian winemakers to skip this year

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Un plan de sauvegarde des sociétés de Tapie rejeté en appel