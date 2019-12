Revue de presse du vendredi 6 décembre

- La mobilisation a été massive jeudi contre la réforme des retraites. 806.000 personnes ont manifesté en France, dont 65.000 à Paris, a annoncé jeudi soir le ministère de l'Intérieur

- Retraites : la grève se poursuit à la SNCF et à la RATP jusqu'à lundi inclus. Vendredi, 90% des TGV seront annulés, ainsi que 70% des liaisons TER. 10 lignes de métro resteront fermées à Paris

- Air France : 30% des vols intérieurs annulés vendredi et 10% des vols moyen-courrier

- Jeudi soir, plusieurs ministres, dont Jean-Michel Blanquer ont tenté de rassurer les Français sur la réforme. Le Premier ministre Edouard Philippe fera des annonces la semaine prochaine

- Marchés : petite journée boursière en l'absence d'avancées sur le front commercial (+0,03% pour le CAC 40, +0,1% pour le DJIA et +0,05% pour le Nasdaq).

- Pétrole : l'Opep devrait réduire sa production de 500.000 barils par jour supplémentaires en 2020.

- Saudi Aramco a levé 25,6 Md$ lors de son introduction en Bourse à Riyad, un record.

- Social : vers une revalorisation du SMIC a minima, sans coup de pouce, en janvier 2020 selon 'Les Echos'

LES ECHOS

- Retraites : le bras de fer s'installe

- Les syndicats ont mobilisé massivement jeudi, avec 806.000 manifestants dans toute la France. Des grèves très suivies dans le secteur public. Nouvelle journée noire en vue dans les transports. Le gouvernement va dévoiler ses arbitrages en milieu de semaine prochaine

- Pression fiscale toujours record en France

- Saudi Aramco : les coulisses d'une opération hors du commun

- La fin annoncée des caissières

- Vers une revalorisation du SMIC a minima

- Interview : comprendre la stratégie de Pékin (François Godement, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne)

- Assurance-vie : CNP annonce une forte baisse des rendements. Interview du DG Antoine Lissowski

- Europe : la fiscalité énergétique sera revue

- Le gouvernement donne le coup d'envoi de la loi sur l'audiovisuel

- Le boom des locations propulse les ventes de voiliers

LE FIGARO

- Face à la rue , l'exécutif prêt à des concessions

- RATP, SNCF : le blocage reconduit jusqu'à lundi

- Europe : Donald Tusk règle ses comptes avec Macron

- Santé : les Samoa confinées à cause de la rougeole

- Le cinéma français face à une grave crise de vieillissement

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : la pression monte d'un cran

- Drame de Montauban : une dette de loyer en cause

- Football : mais à quoi joue le PSG ?

- Immobilier : cette tour produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme

FINANCIAL TIMES

- CVC in talks to fund new global football tournaments

- Nobel-winner Esther Duflo on what mainstream economics got wrong

- Saudi Aramco raises $25.6bn in world's biggest IPO

- Opec and allies stumble towards deeper cuts

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Forte mobilisation sur les retraites ('La Croix')

- "En Marche", titre 'Libération' avec en "Une" une photo des manifestations anti-réforme des retraites

- Comment l'exécutif espère contenir le conflit social ('Le Monde')

- Aramco Valued at $1.7 Trillion in World's Biggest IPO ('Wall Street Journal')

- Pelosi Says Democrats Will Draw Up Articles of Impeachment ('Wall Street Journal')

- China Says U.S. Trade Talks Remain on Track ('Wall Street Journal')