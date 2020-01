Revue de presse du vendredi 31 janvier

- Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à 213 morts en Chine

- L'OMS déclare une urgence internationale, rapatriements de Chine en cours

- Brexit : 'Jour J'

- Retraites : nouvelle journée interprofessionnelle le 6 février

- François Fillon ne reviendra pas en politique

- Les ventes d'Amazon ont bondi pendant les fêtes, le titre s'envole. Tesla et Microsoft battent aussi des records en Bourse

- Brexit : la transition, c'est un pied dedans, un pied dehors jusque fin 2020

- Brexit : les étudiants protégés, l'avenir d'Erasmus en débat

- Brexit : statu quo dans les transports

- Coronavirus : l'OMS décrète l'urgence de santé publique de portée internationale

- Les 200 Français rapatriés de Wuhan seront ensuite mis à l'isolement dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet

- Comment l'Assurance-maladie a raté l'occasion de se faire rembourser des millions par Sanofi

- Pour Tesla, l'épreuve de vérité se jouera dans les usines

- Engie : Isabelle Kocher prête à partager le pouvoir pour sauver son poste

- Assurance-vie : le rappel à l'ordre du régulateur

- Margarita Louis-Dreyfus prête à ouvrir le capital

- Pourquoi l'application Citymapper pourrait séduire les Gafa

- Brexit: de Cameron à Johnson, quatre ans de psychodrame britannique

- À Londres, les Français à la sauce Brexit

- Municipales : Édouard Philippe candidat comme tête de liste au Havre

- SNCF : des primes pour des cheminots non grévistes font polémique

- Grèves : le remboursement du pass navigo possible à partir du 31 janvier

- Livret A, péages, électricité... Tout ce qui change à partir du 1er février

- Brexit : que va changer ce divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?

- Coronavirus : cinq minutes pour comprendre pourquoi l'OMS a décrété l'urgence internationale

- Coronavirus : un sixième cas confirmé en France, un médecin confiné à Paris

- Municipales : Edouard Philippe sera tête de liste au Havre

- À Angoulême, Macron pose avec un tee-shirt "LBD 2020", les policiers vent debout

- Trump set for acquittal as bid to call witnesses falters

- Coronavirus cases in China exceed Sars as public anger rises

- Elon Musk jolted by German protests over Tesla factory

- Hong Kong warns of bombing plot by radical protesters

- IBM : changement surprise à la tête du groupe informatique

- Le coronavirus propulse l'or au plus haut depuis 7 ans !