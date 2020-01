Revue de presse du vendredi 3 janvier

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street débute 2020 par de nouveaux records, le CAC40 repasse au-dessus des 6.000 pts dans le calme

- Les Etats-Unis ont tué à Bagdad le général Qassem Soleimani, commandant d'une unité d'élite des forces iraniennes. Téhéran promet une riposte. Le baril de pétrole flambe de 4%.

- Mandat d'arrêt international émis contre Carlos Ghosn

- Polémique autour du rôle de BlackRock dans la réforme des retraites

- 30e jour de grève à la SNCF et à la RATP

- Le cinéma a fait recette en 2019 en France

- L'Australie brûle : entre désastre écologique et incompétence politique

LES ECHOS

- Les voitures électriques et hybrides pourraient représenter la majorité des ventes dans dix ans

- Ecologie : Emmanuel Macron mise " beaucoup " sur la Convention citoyenne

- L'étau se resserre sur Carlos Ghosn et les complices de son exfiltration

-A la SNCF, le conflit s'essouffle mais bat un record de durée

- Légion d'honneur : BlackRock dénonce une polémique infondée

- Cigarettes électroniques : les Etats-Unis interdisent certaines recharges

- Optique, dentaire : le " reste à charge zéro " entre en vigueur

LE FIGARO

- La vidéosurveillance montre Ghosn quitter seul son domicile de Tokyo

- Évolution, coups de pouce, critiques... ce qu'il faut savoir sur le smic, qui fête ses 50 ans

- Les retraités, premiers bénéficiaires de la baisse d'impôt de 2020

- Retraites : deux syndicats d'Air France appellent à la grève la semaine prochaine

- Retraites : le blocage des raffineries est "illégal", affirme Pannier-Runacher

- Légion d'honneur de Cirelli (BlackRock): "Tout sauf anecdotique", accuse Faure (PS)

- La grève contre la réforme des retraites bat le record de 1986-87

- Chine : l'activité manufacturière s'essouffle en décembre

LE PARISIEN

- Qassem Soleimani, puissant général iranien, tué par une frappe américaine en Irak

- Réforme des retraites : Édouard Philippe à la recherche du compromis "rapide"

- Légion d'honneur pour le patron de BlackRock France : Matignon assume

- Opération Pièces jaunes : comment Brigitte Macron s'est préparée

- Pourquoi les Français sont restés fidèles au cinéma en 2019

- Frédéric Beigbeder sur l'affaire Matzneff : "Évidemment, on se sent morveux"

FINANCIAL TIMES

- Iran's top military leader killed in US air strike

- Interpol issues 'red notice' for Ghosn as Turkey detains 7

- Trump warns Turkey about meddling in Libya

- Bernie Sanders' 2020 campaign rakes in $34.5m from small donors

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Veolia accélère son développement dans les déchets dangereux en Amérique du Nord