Revue de presse du vendredi 29 novembre

Revue de presse du vendredi 29 novembre









(Boursier.com) — A LA UNE

- Marchés : le CAC 40 a cédé 0,24% jeudi à 5.912 pts, en l'absence de Wall Street, fermé pour Thanksgiving. La séance de vendredi sera écourtée à New York (fermeture à 19h heure française).

- Chine : Donald Trump a fâché Pékin en promulguant une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

- Le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, va recevoir tous les syndicats avant le 5 décembre

- Grève du 5 décembre : la SNCF a gelé les réservations de billets du 5 au 8 décembre

- Le Crous a annoncé le gel des loyers des résidences universitaires en 2020

- Médias : Vivendi et Mediaset seraient proche d'un accord.

- Polémique autour du Black Friday, accusé de favoriser Amazon, de tuer le commerce de proximité et de polluer la planète

- Donald Trump en visite surprise en Afghanistan, annonce la reprise des négociations avec les talibans

- L'agence spatiale européenne a voté un budget record de 14,3 milliards d'euros pour les programmes spatiaux européens

- Voiture électrique : une Tesla Model S franchit un record d'un million de kilomètres

LES ECHOS

- Le scénario qui inquiète l'industrie automobile

- Retraites : Delevoye accélère le tempo

- Les managers doivent revenir à l'école ("Le Grand Entretien" avec Frank Bournois)

- Crise, taux bas : les prédictions du patron du fonds américain Carlyle

- Le nouveau CDD multiremplacement sur les rails

- Jean-Claude Juncker : le bilan d'un projet politique pour l'Europe

- Thales ouvre la voie au cockpit sans copilote

- Thomas Cook France sauvé en grande partie

- Inquiétude sur la dette des grands groupes français

LE FIGARO

- Les préfets mobilisés contre la radicalisation islamiste

- Une équipe d'astronomes découvre une étoile à neutrons dans les débris d'une supernova

- A Marseille, la succession de Gaudin divise la droite

- Social : la colère enfle en Amérique latine

- Finances : le parti de Marine Le Pen au pied du mur

- A Paris, Cédric Villani dans le creux de la vague

- UE : un entretien avec Charles Michel, le nouveau président du Conseil européen

LE PARISIEN

- Comment la SNCF se prépare à la grève

- Immobilier : le bulle va-t-elle éclater ? Ce que disent les spécialistes

- Obsolescence programmée : l'UFC-Que choisir lance un "observatoire des pannes"

FINANCIAL TIMES

- Trump says talks with Taliban have resumed

- How investment analysts became data miners

- Brussels ramps up emissions goals amid "climate emergency"

- US distressed debt flashes warning sign for investors

- Trump backs human rights act sparking China retaliation threat

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le côté obscur du Black Friday ('Libération')

- Attal-Quatennens : face-à-face musclé sur les retraites ('Libération')

- N'en jetez plus ! Vers une économie basse conso ('Libération')