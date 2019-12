Revue de presse du vendredi 27 décembre

Revue de presse du vendredi 27 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street poursuit sa série de records, le Nasdaq franchit les 9.000 pts.

- Le CAC 40 s'installe au-dessus des 6.000 points

- Amélioration attendue à la RATP ce vendredi, trafic encore très perturbé à la SNCF

- APL : le gouvernement repousse en avril l'entrée en vigueur de la réforme

- L'Australie continue de brûler. Les autorités dans le déni ?

LES ECHOS

- Le pari de Bercy pour sauver l'assurance-vie

- La nouvelle présidente de la Commission européenne a accordé une interview aux "Echos". Elle y confie son rapport personnel à l'Europe et se veut ambitieuse pour le continent.

- Les APL, le dossier devenu "boulet" du gouvernement

- Comment Orange va démonter son réseau de cuivre

- La SNCF, Vinted et la Fnac épinglés par " 60 millions de consommateurs "

- L'année 2019 se révèle un bon millésime pour l'emploi

- La Chine inquiète d'un durcissement de la politique commerciale européenne

- Les difficultés de recrutements, une tendance plus marquée en France qu'en Europe

- Près de 20% des entreprises de services indiquent être limitées par un manque de main-d'oeuvre, alors que le chômage touche encore 8,6% de la population active.

- Fibre optique : les collectivités exaspérées par l'Etat

- Les biotechs française pénalisées par le manque de financement

LE FIGARO

- La SNCF met en place un "plan de transport renforcé" pour les 27, 28 et 29 décembre.

- Retraites : pourquoi les négociations avancent plus vite à la SNCF qu'à la RATP

- L'entreprise qui a le plus "gâché la vie des Français" en 2019 est... la SNCF

- Pas de miracle de Noël pour les ventes de livres

- APL : le gouvernement repousse au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme

- Retraites : pilotes et stewards obtiennent des concessions

- Aéroports de Paris dédommagé par la Turquie après une sévère déconvenue

- Israël : Nétanyahou revendique une "immense victoire" à la primaire du Likoud

LE PARISIEN

- Alcool au volant : faut-il généraliser l'éthylotest antidémarrage ?

- Le meurtrier présumé de Sarah Halimi ne sera pas jugé : six questions sur un dossier sensible

- Pourquoi le fil est rompu entre Macron et Larcher

- Propos racistes contre Miss France 2020 : une association porte plainte

FINANCIAL TIMES

- FT poll : eurozone economy set to slow further in 2020

- Hedge fund Mudrick prospers despite vaping backlash

- Russians sober up under health-conscious Putin

- Shrinking Swiss glaciers 'make climate change visible'

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Guillaume Soro accusé d'avoir projeté un coup d'Etat en Côte d'Ivoire

- Gaz : baisse de 0,9% des tarifs réglementés attendue au 1er janvier 2020

- Indonésie : de nouveaux aéroports ouverts aux capitaux étrangers en 2020