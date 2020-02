Revue de presse du vendredi 21 février

Revue de presse du vendredi 21 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Prises de bénéfices à Wall Street après les records

- Coronavirus : la Corée du Sud s'inquiète

- Coronavirus : 30 Mds$ de pertes de revenus pour le transport aérien

- ADP s'offre 49% de GMR Airports et crée "le premier réseau mondial d'aéroports"

- FDJ frôle les 30 euros en Bourse de Paris, en hausse de plus de 50% depuis sa privatisation fin 2019

- Syrie : Macron et Merkel appellent Poutine à aider à l'arrêt des combats à Idlib

LES ECHOS

- Le niveau record de la dette obligataire des entreprises inquiète l'OCDE

- Bercy au chevet des entreprises touchées par la crise du coronavirus

- La Corée du Sud confrontée à une explosion des cas de coronavirus liés à une secte

- Budget : les Européens plantent le décor de la confrontation

- Retraites : face à l'enlisement, la majorité prépare les esprits au 49.3

- Selon un rapport, la Russie tente de faire réélire Trump

- Groupe ADP constitue la première plateforme aéroportuaire mondiale

- Les partenaires sociaux demandent à revoir la gouvernance du futur système de retraite

- Dette : Renault s'approche dangereusement de la catégorie spéculative

- Victoria's Secret change de mains

LE FIGARO

- Carlos Ghosn poursuit Renault aux prud'hommes

- Comment le gouvernement compte éradiquer les punaises de lit

- Paris : polémique autour des petits arrangements d'Anne Hidalgo avec la comptabilité

- Emmanuel Macron : "Je ne tolérerai aucune violence à l'encontre des agriculteurs"

- Fessenheim: un arrêt qui brouille les messages de l'exécutif

- La filière nucléaire française inquiète pour son avenir

- Après Fessenheim, l'Allemagne achètera encore du courant français

LE PARISIEN

- Cancer : les chiens renifleurs de tumeurs au coeur d'un essai clinique

- Violences sexuelles dans le sport : entraîneur-entraîné(e), une relation si particulière

- Affaire Griveaux : Alexandra de Taddeo dit avoir voulu se "préserver" en gardant la vidéo

- Réforme des retraites : un impossible débat soldé par le 49.3 ?

- Allemagne : le récit de la tuerie raciste de Hanau

- Donald Trump critique l'attribution de l'Oscar du meilleur film à "Parasite"

FINANCIAL TIMES

- EU deadlocked in budget summit as rifts laid bare

- Morgan Stanley's ETrade deal spurs talk of takeover wave

- Trump associate Roger Stone sentenced to 40 months

- Coronavirus latest: Asia-Pacific stocks slip as airlines fear $29bn global hit from outbreak

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le patron d'UniCredit candidat au poste de directeur général de HSBC