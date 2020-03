Revue de presse du vendredi 20 mars

(Boursier.com) — A LA UNE

- La Californie passe à l'isolement après la Chine, la France, la Belgique et l'Espagne.

- Les espoirs de Trump sur la chloroquine, traitement jugé prometteur

- La BCE sort l'artillerie lourde pour calmer les marchés

- Le pétrole rebondit sur les 30$ le brent

- Le gouvernement n'exclut pas des (re)nationalisations si nécessaire des entreprises en difficulté

- Coronavirus : Il faut un service économique minimum, dit Le Maire

- FDJ : vers une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 120 ME uniquement sur les paris sportifs

LES ECHOS

- Coronavirus et confinement : ces magasins qui peuvent ouvrir, mais qui restent fermés

- Le palais présidentiel a lui aussi adapté son mode de fonctionnement à l'épidémie de coronavirus.

- Avec la flambée de coronavirus, le difficile tri des malades en réanimation

- Macron ouvre la voie à un prolongement du confinement

- Coronavirus : une prime de 1.000 euros pour les salariés qui travaillent encore ?

- Les banquiers centraux sur tous les fronts pour empêcher l'effondrement du système financier

- Pour éviter les faillites en Europe, les Etats prennent en charge le chômage partiel

- Report de l'installation des nouveaux conseils municipaux

- La Californie, premier Etat américain à placer en confinement la totalité de ses habitants

- L'euro cède du terrain après le plan de soutien de la Banque Centrale Européenne

- La pandémie de Covid-19 qui traverse la France a fait chuter l'emploi en intérim de 75%.

LE FIGARO

- Coronavirus : feu vert du Sénat à l'état d'urgence sanitaire

- Coronavirus : Macron préside ce vendredi un nouveau conseil de défense

- Coronavirus : nouveau Conseil de défense ce matin, 130.000 Français bloqués à l'étranger

- Confinement et autorisation de sortie : des mesures de plus en plus strictes

- Pour stopper le coronavirus, il faut diviser par quatre nos interactions sociales

- Le confinement provoque des inquiétudes sur la maltraitance des enfants

- 96% des Français approuvent les mesures de confinement annoncées par Macron

- Coronavirus: "Il y a de grandes similitudes avec l'épidémie de grippe espagnole"

LE PARISIEN

- Coronavirus : la double peine des familles endeuillées

- Coronavirus : vers un confinement plus long

- Coronavirus : Bruno Le Maire évoque une prime de 1.000 euros pour ceux qui continuent de travailler

- Coronavirus : au coeur de l'exécutif pendant la crise

- Coronavirus et chaînes TV : "En régie tout le monde est agglutiné et s'échange des casques..."

- Coronavirus : confiné au Brésil, Neymar félicite le personnel soignant

FINANCIAL TIMES

- California goes into lockdown in battle with coronavirus

- Republicans unveil $1tn plan to grapple with virus fallout

- Coronavirus latest: BoE cancels stress tests and Norway cuts rates

- Germany's coronavirus anomaly: high infection rates but few deaths

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le Sénat américain fait ses propositions pour l'aide au transport aérien

- Conseil d'administration de Renault ce vendredi sur le coronavirus