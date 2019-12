Revue de presse du vendredi 20 décembre

A LA UNE

- Nouveaux records en série à Wall Street.

- Retraites : les négociations coincent toujours. Rendez-vous le 9 janvier

- Pagaille monstre attendue sur les routes vendredi et samedi pour les départs en vacances

- Londres veut faire adopter sa "loi Brexit" d'ici le 9 janvier

- L'industrie automobile britannique s'affole et appelle à un accord de libre-échange avec l'UE

- Le Groupe ADP se dote d'une nouvelle organisation pour optimiser sa performance et son développement

LES ECHOS

- Réforme des retraites : des " avancées "

- Grève à la SNCF : l'Unsa appelle à une pause dans le conflit

- La Banque Postale se marie avec CNP Assurances et lorgne HSBC

- Boris Johnson donne le coup d'envoi à un vaste plan de réformes

- 5% des Français détiennent un tiers du patrimoine

- La fusion PSA-Fiat Chrysler, " le choix le plus lucide " pour la famille Peugeot

- Nestlé cède le contrôle d'Herta à un espagnol

- Nouvel avertissement sur résultat pour Showroomprivé

LE FIGARO

- Retraites : Philippe garde le cap de l'âge pivot

- Le gouvernement publie des cas types illustrant les effets de la réforme des retraites

- Retraites : pourquoi les chiffres d'"espérance de vie en bonne santé" ne sont pas fiables

- Grève à la SNCF pour Noël: le calvaire des usagers dont le train est supprimé

- SNCF : 48% des clients doivent trouver une autre place pour les 23 et 24 décembre

- Cagnottes, caisses de grève... Comment les syndicats s'organisent financièrement pour faire durer la grève

- SNCF : 6000 enfants non accompagnés ne pourront pas voyager pour les fêtes

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : ce que le gouvernement propose...

- Retraites : nouvel appel à la grève nationale et interprofessionnelle le 9 janvier

- Grève contre la réforme des retraites : l'espoir d'une trêve pour Noël

- Réforme des retraites : une entrée du marché de Rungis bloquée

- Les coulisses du réveillon d'Emmanuel Macron avec les militaires

FINANCIAL TIMES

- Trump calls for 'immediate' Senate impeachment trial

- Travis Kalanick on course to sell out of Uber

- Warren and Buttigieg spar over donors in Democratic debate

- Wildfire smoke threatens Sydney's outdoor lifestyle

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Retraites : un premier simulateur qui va s'enrichir fin janvier

- Nike publie des résultats impressionnants