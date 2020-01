Revue de presse du vendredi 17 janvier



(Boursier.com) — A LA UNE

- Nouveaux records sur les marchés US après la signature de l'accord commercial Chine-USA

- La croissance chinoise au plus bas depuis 29 ans

- Retraites : le coût de la grève va atteindre près d'1 MdE à la SNCF ! La direction envisage un plan d'économies.

- Retraites : Philippe Martinez appelle d'"autres professions" à entrer dans le mouvement

- Elliott rejette la nouvelle offre de Capgemini sur Altran

- Fnac Darty estime que les grèves lui ont coûté 70 millions d'euros

LES ECHOS

- En Chine, la croissance au plus bas depuis 29 ans

- Renault, Nissan, l'Alliance : la vérité tronquée de Carlos Ghosn

- Electricité nucléaire : le plan du gouvernement pour sauver le soldat EDF

- Les épargnants face à l'abîme des rendements négatifs

- Les entreprises européennes championnes des dividendes

- La débâcle de WeWork se voit désormais dans les chiffres de l'immobilier

- Distribution : la montée en gamme peine à compenser la déconsommation

- Alphabet franchit le cap des 1.000 milliards de dollars à Wall Street

- Airbus teste avec succès un système de décollage automatique sur un A350

- Comment la France est devenue pionnière dans l'élevage d'insectes

- Le juge ordonne à Coca Cola de reprendre ses livraisons à Intermarché

LE FIGARO

- Retraites : 187.000 manifestants dans toute la France, dont 23.000 à Paris

- Réforme des retraites : le taux de grévistes à la SNCF remonte à 10,1% ce 16 janvier

- Le coût de la grève évalué à 200 millions pour la RATP et 850 millions pour la SNCF

- Réforme des retraites: nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation le 24 janvier

- Plombée par les grèves, La SNCF s'apprête à annoncer un plan d'économies

- 11 militaires américains blessés dans l'attaque iranienne du 8 janvier

- En Australie, une mission secrète pour sauver des arbres préhistoriques

LE PARISIEN

- Des ralentisseurs trop hauts, mal situés...

- 44% des Franciliens ont déjà renoncé à des soins

- Brigitte Macron : "On n'ignore pas les frustrations des Français"

- Le restaurant Paul Bocuse perd sa troisième étoile au Michelin

FINANCIAL TIMES

- China GDP grows at slowest pace in 29 years

- Wall Street M&A fees drop by more than $500m in 2019

- Eurozone bond auctions enjoy record demand

- US military admits troops were injured in Iranian strike

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Fiat Chrysler et Foxconn projettent une coentreprise de voitures électriques

- EDF : L'exécutif veut garantir la couverture des coûts du nucléaire