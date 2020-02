Revue de presse du vendredi 14 février

Revue de presse du vendredi 14 février









- Wall Street hésite à l'écoute de l'évolution de la crise sanitaire en Chine

- Coronavirus : Plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en Chine

- Municipales : Griveaux dans la tourmente

- Le chômage accélère sa décrue en France

- Crise au sommet de l'académie des César

- Brexit : Départ surprise du ministre des finances anglais. Vers un plan de relance massif au Royaume-Uni ?

- Vivendi prévoit une IPO d'Universal au plus tard début 2023

LES ECHOS

- Accélération de la baisse du chômage en France

- Coronavirus : imbroglio autour du nombre de cas contaminés et de décès en Chine

- Le coronavirus fait plonger les ventes de voitures en Chine

- Cinéma : la direction des César démissionne

- La mer de glace, victime très visible du réchauffement climatique

- Encore en forte hausse cette année, les recrutements de cadres devraient se stabiliser

- "Il faut favoriser les regroupements européens de médias ", plaide le patron de M6

- Municipales à Paris : Benjamin Griveaux

- Impôts des multinationales : le plan de l'OCDE rapporterait 100 milliards de dollars chaque année

- Cloud : Amazon gagne une manche contre le Pentagone

- Retraites : le gouvernement temporise sur les dossiers qui fâchent

- Les résultats de Crédit Agricole au plus haut depuis plus de 10 ans

LE FIGARO

- Réforme des retraites : Édouard Philippe acte de nouvelles avancées

- Forte baisse du chômage au 4e trimestre 2019, à 8,1%

- Qu'est-ce que le "halo du chômage", qui a encore augmenté en 2019?

- Nouvelle inculpation de Huawei à New York, pour vol de secrets industriels

- Un juge suspend l'application du contrat géant de Microsoft avec le Pentagone

- Jean-Bernard Lévy: "Pas de neutralité carbone sans nucléaire"

- Bientôt des "baleines volantes" pour approvisionner les Inuits

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : quelles sont les mesures retenues par Édouard Philippe

- Deux semaines avant les César, la direction démissionne en bloc

- Journée de défense de l'hôpital public : des médecins qui ont démissionné témoignent

- Saint-Valentin : les sites de rencontres séduisent toutes les générations

- Affaire Matzneff : perquisition au domicile parisien de l'écrivain

FINANCIAL TIMES

- Barr says Trump tweets make it 'impossible' to do his job

- Amazon accused of bias in West Bank settlements

- Coronavirus not engineered in Wuhan lab, says expert

- Eurozone economy set for slowest growth in 7 years

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La défense de Weinstein met en doute la crédibilité des accusatrices