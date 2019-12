Revue de presse du vendredi 13 décembre

Revue de presse du vendredi 13 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Réformes des retraites : la contestation se cristallise autour de la question de l'âge pivot. L'exécutif se dit ouvert à la négociation : Edouard Philippe convie les partenaires sociaux "le plus tôt possible la semaine prochaine?"

- Grèves : une nouvelle journée difficile en vue, vendredi, dans les transports en commun.

- Marchés : le S&P 500 et le Nasdaq ont fini sur des records jeudi à Wall Street (+0,8% pour le DJIA et le S&P 500 , +0,7% pour le Nasdaq)

- Etats-Unis-Chine : un accord commercial de principe serait enfin conclu, selon des sources citées par la presse US. Une annonce officielle était attendue dans la nuit de jeudi à vendredi

- Brexit : les sondages sortie des urnes au Royaume-Uni donnent une large avance aux conservateurs de Boris Johnson aux législatives

- BCE : Christine Lagarde bien perçue par les marchés pour sa première conférence de presse

- Capgemini : Elliott serait prêt à apporter ses titres à 18 euros par action Altran

- Engie : 2,1 MdsE de provisions supplémentaires pour le nucléaire belge

- Facebook : le titre chute, le régulateur anti-trust US menace de sanctionner le réseau social

LES ECHOS

- Retraites : la bataille de l'opinion

- Climat : à la COP25, les pourparlers au point mort

- Flambée des coûts dans le bâtiment

- Crédit immobilier : les autorités veulent mettre fin aux dérives des banques

- BCE : Lagarde réussit son " grand oral "

- Routiers : accord contre le dumping social

- Les Français craignent un manque d'eau à l'avenir

- Chiffrement : Facebook persiste

- Prada et L'Oréal s'allient pour une ligne de beauté

LE FIGARO

- Réforme des retraites : la bataille de l'âge pivot

- Royaume-Uni : l'avenir du Brexit décidé dans les urnes

- Election présidentielle : l'Algérie vote dans le chaos

- Interview d'Alain Finkelkraut : "un nouvel ordre moral s'est abattu sur la vie de l'esprit"

- Le secteur aéronautique entame sa grande bascule dans l'ère numérique

- Placements : le casse-tête du taux du Livret A

- Mode : ce que le sac à main dit de notre époque

LE PARISIEN

- Grève des transports : la France fatigue

- Immobilier : les prix de l'ancien finissent l'année en trombe

FINANCIAL TIMES

- Pound surges on exit poll showing big Tory majority

- Germany hits back at US pipeline sanction threat

- Lagarde follows Draghi's lead but sounds upbeat tone

- JPMorgan executive 'sickened' over racism revelations

- Saudi Aramco touches $2tn valuation on second day of trading

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Noël : grève ou trêve ? ('Libération')

- Retraites : ce qui est encore négociable ('La Croix')

- Retraites : l'exécutif échoue à convaincre la CFDT ('Le Monde')

- Trump Plans to Sign Off on Limited Trade Deal With China ('Wall Street Journal')

- Exit Poll Projects Strong Majority for Boris Johnson ('Wall Street Journal')

- FTC Weighs Move Against Facebook Over How Its Apps Interact ('Wall Street Journal')