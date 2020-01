Revue de presse du vendredi 10 janvier

Revue de presse du vendredi 10 janvier









A LA UNE

- Wall Street bat de nouveaux records

- Retraites : malgré une faible mobilisation jeudi, l'intersyndicale appelle à une manifestation massive samedi

- Retraites : le gouvernement ne retire pas l'"âge-pivot" du projet de loi

- Les grèves pèsent sur le moral des ménages

- Ukraine Airlines : un tir de missile iranien est à l'origine de la catastrophe selon les occidentaux

- Fed : la politique monétaire est appropriée, dit Clarida

- Pesticides : les ventes repartent à la hausse, malgré les objectifs du gouvernement

LES ECHOS

- Retraites : nouvelles négociations sous haute tension ce vendredi pour tenter de trouver un compromis

- Réforme des retraites : deux projets de loi et une flopée d'ordonnances

- Retraites : l'intersyndicale appelle à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier

- Epargne retraite : derrière la polémique BlackRock, un marché dominé par les acteurs français

- Crash du Boeing : l'avion a été abattu par l'Iran, affirment Londres et Ottawa

- Epargne : les banques face au casse-tête du PEL

- Immobilier : comment les ménages ont fait du PEL un produit d'épargne

- La moitié des entreprises disent avoir des difficultés à recruter

LE FIGARO

- Système universel, âge d'équilibre, gouvernance : tout ce que contient le projet de loi retraites

- Gérald Darmanin sur la réforme des retraites: "Chacun doit faire un pas : gouvernement et syndicats"

- Édouard Philippe et les syndicats débattent de la "conférence de financement"

- Retraites : l'âge pivot figure bien dans le projet de loi

- Crash du Boeing à Téhéran : le Canada et le Royaume-Uni affirment que l'avion a été abattu par un missile

- La progression du patrimoine des ménages a ralenti en 2018, pénalisée par la bourse

- Airbus va augmenter sa production d'A320 sur le sol américain

- Donald Trump participera au Forum économique de Davos

- Ghosn regrette que le Brésil n'ait pas "fait pression" sur le Japon

- Le projet de réorganisation d'EDF finalisé vers la mi-2020

- Les défaillances d'entreprises attendues en hausse de 6% en 2020, selon Euler Hermes

- Zone euro: le chômage stable en novembre à 7,5%

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : ce que contient le projet de loi

- Crash du Boeing : "L'avion a été abattu par un missile iranien", affirme le Canada

- L'Australie, un cimetière d'animaux

- Brexit : les députés britanniques donnent leur feu vert pour une sortie le 31 janvier

FINANCIAL TIMES

- Iran missile caused Tehran plane crash, officials believe

- Boeing workers mocked regulators over 737 Max

- US House votes to limit Trump's war powers in Iran

- Tempers flare as Teruel's lone MP backs Spanish coalition

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Index de l'égalité professionnelle : ouverture d'une 'hotline' pour aider les entreprises