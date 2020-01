Revue de presse du mercredi 8 janvier

Revue de presse du mercredi 8 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- L'Iran réplique aux Etats-Unis en bombardant deux bases US en Irak

- Les attaques contre des cibles américaines en Irak auraient fait 80 morts selon Téhéran

- Un Boeing 737 d'Ukraine Airlines s'écrase en Iran, au moins 170 morts

- Retraites : Philippe tend la main à la CFDT

- Carlos Ghosn va s'expliquer mercredi après sa "grande évasion"

- L'épouse de Carlos Ghosn recherchée par la justice japonaise

- Bercy met à jour sa liste noire des paradis fiscaux

LES ECHOS

- L'Iran a lancé des missiles sur deux bases américaines en Irak

- Les bases d'Al-Asad et d'Erbil, qui accueillent des militaires américains, ont été touchées

- Retraites : Edouard Philippe fait un pas vers la CFDT, qui continue de rejeter l'âge pivot

- Les retraites chapeaux dans le viseur des investisseurs en 2020

- Les questions judiciaires posées par la fuite de Carlos Ghosn

- Pressenti à la direction de Renault, Luca de Meo quitte Seat

- Grève : le remboursement du passe Navigo secoue la RATP et la SNCF

- Cinq choses à savoir sur l'opération " Pièces jaunes "

- Incertitudes autour de la future chaîne d'assemblage de l'Airbus A321

- La gestion passive atteint de nouveaux sommets en Europe

- AXA Banque veut transférer 200 salariés chez Arkéa

LE FIGARO

- L'Iran riposte en tirant une douzaine de missiles sur deux bases américaines en Irak

- Affaire Carlos Ghosn : le Japon accentue la pression sur le Liban

- Edouard Philippe fait un pas vers la CFDT

- Jacques Dessange, coiffeur des stars, est mort

- Soldes : quatre semaines pour sauver les commerces de la crise

- Les comparateurs Booking et Lelynx épinglés par une association de consommateurs

- Aston Martin freiné par des ventes décevantes en Europe

- EgyptAir suspend ses vols pour Bagdad après la mort de Soleimani

LE PARISIEN

- L'Iran frappe deux bases abritant des soldats américains en Irak

- Comment Carlos Ghosn s'est préparé pour sa conférence de presse

- Carole Ghosn : "Mon mari va faire éclater la vérité"

- Retraites : à la recherche du compromis sur l'âge pivot

- SNCF et RATP : grévistes recherchent soutien désespérément

- Cédric Chouviat, mort après un contrôle de police : l'autopsie qui interpelle

FINANCIAL TIMES

- Iran fires ballistic missiles at US forces in Iraq

- No 10 vision of fast-track trade deal at odds with industry

- Central banks low on ways to fight recession, warns Carney

- Index funds smash through the $10tn-in-assets mark

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Facebook va bannir les "deepfake" de son réseau social