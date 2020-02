Revue de presse du mercredi 5 février

Revue de presse du mercredi 5 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- La Banque centrale chinoise continue d'injecter des liquidités pour soutenir l'économie. Wall Street remonte, le Nasdaq au sommet.

- Le titre Tesla au centre de toutes les spéculations

- L'acquisition d'Ingenico par Worldline passée au crible

- Coronavirus : Le bilan en Chine porté à 490 morts, plus de 24.300 cas

- Le ralentissement de la croissance s'accélère en Chine

- Coronavirus : les voyagistes français suspendent les voyages en Chine jusqu'à fin mars

- Fermeture des casinos à Macao

LES ECHOS

- Discours sur l'état de l'Union : la tension à son comble entre Trump et les démocrates

- Coronavirus : la France désertée par les touristes chinois

- Coronavirus : la France et le Royaume-Uni conseillent à leurs ressortissants de quitter la Chine

- Primaires américaines : Pete Buttigieg en tête des résultats partiels dans l'Iowa

- L'automobile de luxe au sommet... pour l'instant

- Carton plein pour le service de streaming de Disney

- Vin : année record pour les grands crus de bordeaux à l'exportation

- 5G : Huawei va installer des unités de production en Europe

Commerce en ligne : eBay intéresse la maison mère du NYSE

- Le coronavirus, cette menace qui plane sur le coeur de la Tech mondiale

- Le coronavirus fait fortement baisser les prix à la pompe

LE FIGARO

- Primaire démocrate: Buttigieg donné en tête dans l'Iowa

- Ces écoles rurales menacées par la suppression de la taxe d'habitation

- Transports : le Sénat vote pour un service minimum garanti

- Salon du mobile: des Chinois en quarantaine

- Le déficit budgétaire français en hausse à 92,8 milliards en décembre

- Gafam: l'Europe doit réagir rapidement pour éviter d'être marginalisée

LE PARISIEN

- Primaire démocrate : Pete Buttigieg en tête dans l'Iowa, selon des résultats partiels

- Sécurité routière : le retour aux 90 km/h est-ce grave ?

- Il est temps de donner de la voix ! : la tribune des champions français contre les violences sexuelles

- Valérie Pécresse : "Il faut accélérer la mise en concurrence des transports sur toute l'Ile-de-France"

- La chef démocrate Nancy Pelosi déchire le discours de Donald Trump

FINANCIAL TIMES

- Buttigieg takes early lead in Iowa delegate race

- Top US executive at SoftBank's $100bn Vision Fund to leave

- Africa ramps up coronavirus preparations as fears grow

- Central bank urges Madrid to stick with labour reform

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Premier bilan fructueux de la mobilisation contre le trafic de tabacs et de cigarettes.