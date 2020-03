Revue de presse du mercredi 4 mars

- Coronavirus : la Fed baisse ses taux de 0,5 pt en urgence, Wall Street pas convaincue

- Coronavirus : Les USA redoutent une épidémie. Le système de santé américain à l'épreuve

- Coronavirus : Macron réquisitionne les stocks de masques de protection

- Retraites : La censure du gouvernement rejetée à l'Assemblée

- Retraites : La CGT n'arrive pas à mobiliser

- "Super Tuesday" : vers un duel Biden-Sanders

LES ECHOS

- Coronavirus : que signifierait un passage au " stade 3 " de l'épidémie en France ?

- Coronavirus : Wall Street chute de près de 3% après la baisse surprise des taux de la Fed

- Coronavirus : pas de pénurie de médicaments dans l'immédiat

- Coronavirus : les conditions du droit de retrait pour les salariés

- Coronavirus : où en est-on des traitements et vaccins ?

- "Super Tuesday" : un duel Biden-Sanders pour défier Trump

- Retraites : le projet de réforme adoptée par l'Assemblée après le rejet des motions de censure

- Assurance : Covéa annonce le rachat de PartnerRe pour 9 milliards de dollars

- Les courtiers en crédit Empruntis et Cafpi pourraient changer de mains

- Contrefaçon : la Cour des comptes déplore le manque de volontarisme des pouvoirs publics

- Municipales 2020 : ce que disent les derniers sondages

LE FIGARO

- Coronavirus : Macron annonce la réquisition des stocks et de la production des masques

- Coronavirus : les banques centrales prêtes à intervenir pour soutenir l'économie

- Coronavirus : "Il n'y a pas de problème d'approvisionnement ni de risque de pénurie", assure Bruno Le Maire

- Coronavirus : faut-il craindre une véritable pénurie de gel hydroalcoolique ?

- Le coronavirus précipite une forte baisse du taux directeur de la Fed

- Coronavirus : le G7 affirme "suivre de près" la situation, sans mesures concrètes pour le moment

- Après la Fed, les Européens fourbissent leurs armes pour soutenir l'économie fébrile

- "Super Tuesday" : Spectaculaire retour en force de Biden, Sanders sauve la mise

- Retraites : la CGT claque à son tour la porte de la conférence de financement

- Retraites: les principales modifications apportées par les députés et le gouvernement

LE PARISIEN

- Coronavirus : un nouveau foyer à Mulhouse

- Coronavirus : comment protéger nos aînés

- Coronavirus : report, annulation, retards... quels sont vos droits ?

- "Super Tuesday" : la spectaculaire "remontada" de Joe Biden

FINANCIAL TIMES

- Biden arrests Sanders' march to Democratic nomination

- Markets tumble as Fed rate cut fails to ease fears

- China's stranded workers drag down virus-hit economy

- Jack Dorsey's moment of reckoning

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Plus forte contraction des services depuis près de 6 ans au Japon