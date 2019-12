Revue de presse du mercredi 4 décembre

Revue de presse du mercredi 4 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Marchés : la correction boursière s'est poursuivie mardi (-1% pour le CAC 40, -1% pour le DJIA et -0,55% pour le Nasdaq).

- La grève de jeudi promet d'être très suivie dans les transports : seul un train sur 10 est maintenu à la SNCF, 11 lignes de métro seront fermées à Paris. Les RER A et B en fonctionneront seulement aux heures de pointe

- Aérien : 20% des vols devraient être annulés jeudi en France. Air France annulera 30% de ses vols domestiques et 15% de ses vols moyen-courrier

- 70% des professeurs des écoles seront en grève jeudi, craignant de perdre gros dans la réforme des retraites.

- Donald Trump évoque la possibilité de reporter un accord avec la Chine jusqu'à l'élection présidentielle américaine, en novembre 2020.

- Taxe Gafa : Washington menace de taxer jusqu'à 100% 2,4 Mds$ d'importations françaises, dont des vins, des fromages et des produits cosmétiques.

- Etats-Unis : le rapport d'enquête démocrate a fait émerger des preuves "accablantes et incontestables" que Donald Trump a abusé de son pouvoir, selon son auteur, l'élu démocrate Adam Schiff

- Tests Pisa : la France dans la moyenne, mais championne mondiale des inégalités scolaires

- Crédit immobilier : les taux ont encore baissé en novembre (Observatoire Crédit Logement/CSA)

LES ECHOS

- Transports publics, école : le conflit piège

- Taxe Gafa : l'offensive de Trump contre la France

- L'hécatombe sociale dans les banques se poursuit

- Engie se prépare à un virage stratégique. Le sort de la directrice générale, Isabelle Kocher, est incertain

- L'éthique, un défi pour les patrons américains

- Pisa : comment réduire la fracture scolaire

- TripAdvisor roule pour des garanties

- Enquête sur la BBC, un modèle inimitable

- Lancôme s'installe sur les Champs-Elysées

- Une application française récompensée aux Apple Awards

LE FIGARO

- Transports, entreprises : face à la grève, la France s'organise

- Jean Michel Blanquer : la réforme de l'Education "s'inscrit dans le temps long"

- Otan : Macron, Trump et Erdogan campent sur leurs désaccords

- Bernard Pivot : la démission surprise du président de l'Académie Goncourt

LE PARISIEN

FINANCIAL TIMES

- House impeachment report says Trump abused his office

- Trump and Macron clash as Nato leaders gather

- Deutsche Bank ordered to disclose Trump financial records

- Trump says he is prepared to wait for US-China trade deal

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Retraite : qui gagne (un peu)/Qui perd (beaucoup) ('Libération')

- Retraites : les syndicats face à l'effet Gilets jaunes ('Le Monde')

- House Impeachment Report Says Trump Abused His Office ('Wall Street Journal')

- U.S. Tech Giants Bet Big on India. Now It's Changing the Rules ('Wall Street Journal')

- ('La Croix')