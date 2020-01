Revue de presse du mercredi 29 janvier

- Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à 132 morts en Chine

- Trump présente son plan pour le Proche-Orient, un "pas de géant" vers la paix selon lui...

- Airbus conclut un accord de principe à 3,6 MdsE pour clore des enquêtes

- Renault officialise l'arrivée à sa tête de Luca de Meo qui sera opérationnel en juillet prochain

- Apple : Les ventes d'iPhone repartent à la hausse, les bénéfices augmentent

LES ECHOS

- Apple surprend les marchés en publiant des résultats records

- Coronavirus : le nombre d'infections en Chine a dépassé celui du SRAS

- Les quatre chantiers du nouveau patron de Renault

- Israël-Palestine : déluge de réactions après la présentation du plan de paix américain

- L'impôt sur la fortune immobilière a rapporté 2,1 milliards d'euros en 2019

- La Pologne signe l'achat de 32 chasseurs F-35 américains

- Nissan veut durcir sa cure d'amincissement

- Dette : la France et la Grèce séduisent les marchés

- Formation : Bercy impose à Pénicaud un audit de sa réforme

- Affaires de corruption : Airbus propose 3,6 milliards d'euros de provisions en 2019

LE FIGARO

- Coronavirus: un quatrième cas confirmé en France

- Comment les expatriés français se préparent à quitter Wuhan

- Apple renoue avec la croissance et affiche des profits records

- Impôt: le cadeau de Darmanin pour prendre plus vite en compte les dons des Français

- Réforme des retraites : la contestation faiblit, mais se poursuit

- En colère, de nombreux pompiers ont défilé à Paris

- Les jeunes, champions de la création d'entreprise en France

- Le Portugal va taxer les retraités européens

LE PARISIEN

- Paris, indétrônable capitale des bouchons

- "Les bouchons, c'est plus fatigant que mon travail" : des automobilistes racontent leur galère

- Paris : Hidalgo veut remplacer 60.000 places de stationnement par des pistes cyclables

- Coronavirus : les Français à l'heure du rapatriement

- A Sablé-sur-Sarthe, sur les traces du fantôme François Fillon

FINANCIAL TIMES

- Apple books record profit on strong iPhone sales

- Republicans hunt for votes to block impeachment witnesses

- Starbucks closes half of China stores as virus hits

- HK stocks fall on coronavirus as foreigners leave Wuhan

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Starbucks : le coronavirus affectera les résultats 2020

- Londres autorise Huawei à jouer un rôle limité dans la mise en place de la 5G